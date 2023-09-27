1000 طفل و30 فعالية ثقافية في ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

أعلن منتدى الدوير الأول لفنون وإبداعات الطفل، المنعقد بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير جنوب أسيوط، في تقريره الختامي الذي صدر ظهر اليوم عن حصاد الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنفيذها خارج. لمدة خمسة أيام متتالية واستفاد منها حوالي 1000 طفل وفتاة من الدوير وقرى ومدينة صدفا والكوم. أقيمت في منفلوط ومدينة أسيوط وبلغ عددها حوالي 30 فعالية ونشاط فني بعضها أقيم عدة مرات في أماكن مختلفة.

وأوضحت نوران فايد مدير عام جمعية أصدقاء أصدقاء أحمد بهاء الدين المنظمة للملتقى، أنه أقيمت خلال الملتقى أنشطة متنوعة منها ورش عمل في الفنون والعلوم والبرمجة الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات، وعروض فنية في المجال. من المسرح. والموسيقى والنجارة والأداء الحركي ومعارض الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والحرف اليدوية التي أبدعها الأطفال الرواد. مركز أحمد بهاء الدين الثقافي، بالإضافة إلى عروض "Fun Lab" لتبسيط العلوم وجلسات الحكواتي لسرد القصص التفاعلية للأطفال.

كما أكد أن الملتقى أراد أن يشمل فعالياته الأطفال ذوي الإعاقة بأنشطة إبداعية متنوعة تحت إشراف فريق متخصص من مركز التدخل المبكر والتأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للجمعية في قرية الدوير

وأشارت نوران فايد إلى أن الجمعية نفذت المنتدى بشراكة متميزة مع مؤسسة ستار كير لتنمية الطفل التي أرادت دعم المنتدى في إطار اهتمامها بدعم الأنشطة والمبادرات التي من شأنها توفير فرص حياة أفضل للأطفال. مسلطاً الضوء على أهمية الشراكات لتعظيم الاستفادة من النشاط الثقافي والتنموي وتطوير البرامج بشكل شامل. إنه يحقق طموحنا ويساعد على مواجهة التحديات المتزايدة.

وأشار المخرج أسامة عبد الرؤوف المنسق العام للمنتدى إلى نجاح المنتدى في اكتشاف عدد كبير من المواهب والإبداعات التي تفوق الهدف مما يعبر عن تعطش وحاجة متزايدة للأنشطة لدى شعوب الصعيد التي هم الأكثر احتياجا. ونعني بذلك غرس الفنون والإبداع في نفوس الأجيال الجديدة، مما يدل على اهتمام الجمعية بتنفيذ فعاليات ثقافية مميزة بهدف مواصلة وتركيز الجهود لتحقيق رسالتها المتمثلة في تنمية مهارات وإبداعات أطفال المجتمعات الأكثر احتياجاً. تنمية الطفولة وبناء الشخصية التي تتمتع بالتفكير النقدي والخيال الحر والقدرة على الابتكار، وهي أمور من شأنها أن تساهم في تغيير المستقبل والتغلب على مشاكل وتحديات الواقع.

وأضاف مصطفى حسين، مدير البرامج بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي، أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الجولات الثقافية والفنية الخارجية خلال الأيام المقبلة للوصول إلى عدد أكبر من الأطفال في القرى الأكثر احتياجًا. وتقديم أنشطة وبرامج ثقافية نوعية، بما يتماشى مع رسالة الجمعية في تحقيق العدالة. الثقافة وتكافؤ الفرص.

شارك 1000 طفل و30 فعالية ثقافية في ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

شارك 1000 طفل و30 فعالية ثقافية في ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

شارك 1000 طفل و30 فعالية ثقافية في ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

شارك 1000 طفل و30 فعالية ثقافية في ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

شارك 1000 طفل و30 فعالية ثقافية في ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط