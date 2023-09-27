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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها بالأسود الساحر عبر إنستجرام (صور)

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب بعض اللقطات من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة رشاقتها بلوك جريء ومميز.

 

ياسمين الخطيب

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة، مرتدية بنطال أسود مُجسم باللون الأسود تميز بصيحة الهاي ويست، ونسقت عليه توب مُجسم باللون الأسود ومرصع بالفصوص السوداء اللامعة، مما أبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

 

ياسمين الخطيب

وتزينت ياسمين بمجوهرات أنيقة، فضمت سلسلتين رقيقتين إحداهما شكل الكف وبداخله عين، بالإضافة لأقراط طويلة مرصعة بالفصوص الكريستالية تتدلى من أذنيها، كما نسقت مع اللوك حقيبة باللون الأبيض.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين الخطيب تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

ياسمين الخطيب

وأضافت ياسمين لمسة ساحرة ومثيرة، بإختيار اللون الأحمر المليء بالأنوثة والجمال كأحمر شفاه مميز، كما إعتمدته كطلاء للأظافر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها ببعض الكحل الأسود المدمج في نهاية العين.

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