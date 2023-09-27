رئيس العراق: "حريق الحمدانية فاجعة مؤلمة.. ومحافظ نينوي يعلن الحداد"

قال الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد تعليقًا على حادث الموصل: "إن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادثًا اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات السلامة كافة لمنع تكراره.

بحسب موقع روسيا اليوم، أعرب رئيس العراق عن عميق مواساته وخالص تعازيه لذوي الضحايا، متمنيًّا الشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة لمناسبة مولد النبي إلى إشعار آخر حدادٍ وحزنٍ على ضحايا الحريق.

كما دعا الجبوري إلى وقفة دقيقة صمت وحداد في دوائر ومؤسسات محافظة نينوى كافة غدًا الخميس، ووجه دور العبادة كافة بالدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لضحايا الحريق والشفاء العاجل للجرحى.

أفادت معلومات أولية بأن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، حيث انتشرت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة.

تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.