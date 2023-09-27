ورش تدريبية خاصة بمبادرة علاج الأورام بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيره بقيادة الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة ورش عمل تدريبية خاصة بمبادرة الرئيس للإكتشاف المبكر وعلاج الأورام بديوان مديرية الصحة وبمستشفى دمنهور التعليمى.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وعلى هامش زيارة الدكتور إيهاب كمال أستاذ مساعد أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث ومستشار الوزير لشؤون التعليم الطبي المهني ، وعضو اللجنه العليا لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام والفريق الوزارى لمحافظة البحيره.

حيث تم تنظيم دورة بقاعة التدريب بديوان مديرية الصحة لمسؤلي الرعايه الأساسيه ومنسقي المبادرات بالإدارات والمنسق العام للمبادره بالاداره ومسؤلي مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام ومسؤلى مركز المعلومات بالإدارات ومسؤلي الثقافه الصحيه، حاضر فيها الدكتوره سلوى جزر عضو الهيئه العليا للمبادره والدكتور أحمد فريد عضو بفريق المبادره بالوزارة .

كما تم تنظيم ورشة عمل ويوم علمي لأطباء الجهاز الهضمي ومناظير القولون ومناظير عنق الرحم وأورام الرئة بمستشفى دمنهور التعليمي، لأطباء الجهاز الهضمي وأطباء مناظير القولون وأطباء مناظير عنق الرحم وأطباء علاج الأورام وجراحة الأورام بمستشفيات البحيره، حاضر فيها أ.د عمرو الفولي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد جامعة حلوان وأ.د عبد الحليم جمعة استشاري جراحة الأورام ومدير مستشفي القباري التخصصي وأ.د نرمين مصطفي مدير وحدة الأورام بمستشفى عين شمس التخصصي .

و قام الدكتور إيهاب كمال و الدكتور هاني جميعه بمتابعة ورش العمل ولقاء المتدربين ، وحثهم على الإستفادة القصوى من التدريب لتطبيق محتواه فى أماكن عملهم بما يعود بالنفع على المرضى .