أسعار الطيور والبيض بأسيوط اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

شهدت الأسواق اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ارتفاعًا في أسعار الدواجن في أسيوط، على الرغم من توفر العلف وتوزيعه. ومع ذلك، يستغرق حوالي شهر ونصف لاستعادة التوازن في أسعار الدجاج الحالية. يقدم موقع "الوفد" تقريرًا عن أسعار الدواجن، استنادًا إلى أحدث التطورات في سوق الدواجن، وهي كالتالي:

أسعار الدواجن في أسيوط اليوم :

سعر كيلو الدجاج الأبيض 67 جنيهًا.

سعر كيلو الدجاج المحلي 100 جنيهًا.

سعر كيلو الدجاج الأحمر الساسو 75 جنيهًا.

أسعار البانية في أسيوط اليوم :

سعر الكيلو في ألبانيا 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في أسيوط اليوم :

سعر الفرخ الأبيض 25 جنيهًا.

سعر كتاكيت الساسو 18 جنيهًا.

أسعار البيض في أسيوط اليوم :

سعر كرتونة البيض الأبيض 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الطليق 155 جنيهًا.

بحسب بعض مربي الدواجن في أسيوط، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يرجع إلى عدة عوامل، منها تحول الكثير من مربي الدواجن إلى زراعة الأرز بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بإزالة الأرز من قائمة المحاصيل الاستراتيجية. هذا التحول أدى إلى تقليل الإنتاجية في صناعة الدواجن وزيادة الطلب عليها، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وتقوم بعض المحلات التجارية بضبط الأسعار وذلك بفتح خطوط انتاج خاصة بهم والتي تعتمد على الرقابة المفرطة على المصروفات والتحكم في الجودة، وذلك يعطيهم فرصة لتوفير دجاج ذو جودة عالية وبأسعار معقولة. و من المهم الإشارة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تعزيز الثقة والولاء لدى العملاء وزيادة الإنتاجية في صناعة الدواجن، وبالتالي الذهاب إلى تحسين الأسعار في المستقبل.

ونظرًا لأن تقلبات السوق وارتفاع الأسعار يجعلان من الصعب الاستقرار على سعر معين، فإن تقليل النفقات هو الحل الأمثل. لذلك، تقوم صناعة الدواجن بتطوير الإنتاج وتطبيق أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال والتي تساعد في تحديد الأسعار بشكل أكثر دقة وتقليل التكاليف في آن واحد.

ومع ذلك، يأمل مربو الدواجن أن تستمر هذه الفترة الصعبة بأقصر وقت ممكن حتى يتم استعادة التوازن في الأسواق وتثبيت الأسعار بشكل فعال.