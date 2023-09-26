مفيدة لأولادك| طريقة صنع كيكة بالتوت وجوز الهند

كيك التوت وجوز الهند من الوصفات المميزة التي سيحبها أطفالك وضيوفك، وهي الوصفة الأمثل لمحبي جوز الهند، فهو المكون الرئيسي لهذه الوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

كيكة بالتوت وجوز الهند

طريقة عمل كيك التوت وجوز الهند

المقادير

- الزبدة : قطعة (غير مالحة مذابة / وكمية إضافية لدهن الصينية)

- البيض : 6 حبات (مفصول البياض عن الصفار)

- بيكربونات الصوديوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- جوز الهند : ثلث كوب (مقشر غير محلى محمص ومطحون)

- دقيق : كوب

- كريمة : 2 كوب

- حليب جوز الهند : 400 جراماً (غير محلى)

- حليب مكثف محلى : 400 جراماً

- التوت : 3 اكواب (طازج ومنوع عند التقديم)

طريقة التحضير

ادهني طبق البايركس بكمية جيدة من الزبدة أوالزيت، واخلطي بياض بيضة مع البيكربونات والملح في الخلاط بسرعة متوسطة لمدة 5 دقائق.

أضيفي صفار البيضة إلى المزيج واخفقيهم حتى يمتزجوا، وتدريجياً ضعي السكر واخفقيهم تماماً وأضيفي الزبدة وجوز الهند.

انخلي ربع كوب من الدقيق في المزيج واخلطيهم وأعيدي الكرة مع الدقيق المتبقي بوضع ربع كوب في كل مرة.

اسكبي العجين في الصينية واخبزيهم في فرن درجة حرارته 175 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً وتخرج الشوكة نظيفة بعد غرزها في المنتصف.

اخفقي كوب من الكريمة مع حليب جوز الهند، والحليب الكثيف، وفي وقت إخراج الكيك من الفرن، اسكبي مزيج الكريمة فوقه واتركيه ليبرد جيداً في الصينية على الرف المخصص، وقومي بتغطية الكيك بالكامل بغطاء بلاستيكي وأدخليه الثلاجة لــ 6 ساعات على الأقل.



قبل التقديم، اخفقي الكوب المتبقي من الكريمة حتى ينعم، وافرشيه فوق الكيكة إلى جانب التوت المتنوع.