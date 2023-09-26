اقتصادية وسهلة.. طريقة عمل الحمصية للإحتفال بمولد النبوي الشريف
تعد الحمصية من حلويات المولد التي لا غنى عنها، فتتميز بمذاقها اللذيذ بالإضافة لتكلفتها البسطية، مقارنةً بالفستقية والبندقية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الحمصية
المقادير :
كوبين من الحمص
200 جرام من السكر الابيض الناعم
ربع كوب من الماء
ملعقة كبيرة من العسل الابيض
عصير نصف ليمونة
طريقة التحضير
نذوب السكر مع الماء على النار ثم نقوم باضافة نصف عصرة الليمونة ثم نستمر في التقليب
يضاف العسل ونقلب حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار
نضيف الحمص ونقلبهم جيدا ثم نضع الخليط على صينية مسطحة أو مفرش سيلكون او كيس نايلون مدهون بالزيت ويشكل ويقدم.