الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اقتصادية وسهلة.. طريقة عمل الحمصية للإحتفال بمولد النبوي الشريف

حمصية
حمصية

تعد الحمصية من حلويات المولد التي لا غنى عنها، فتتميز بمذاقها اللذيذ بالإضافة لتكلفتها البسطية، مقارنةً بالفستقية والبندقية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.
 

حمصية

طريقة عمل الحمصية

المقادير :

كوبين من الحمص 

200 جرام من السكر الابيض الناعم 

ربع كوب من الماء 

ملعقة كبيرة من العسل الابيض 

عصير نصف ليمونة 

 

طريقة التحضير

نذوب السكر مع الماء على النار ثم نقوم باضافة نصف عصرة الليمونة ثم نستمر في التقليب

يضاف العسل ونقلب حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار

نضيف الحمص ونقلبهم جيدا ثم نضع الخليط على صينية مسطحة أو مفرش سيلكون او كيس نايلون مدهون بالزيت ويشكل ويقدم.

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