اقتصادية وسهلة.. طريقة عمل الحمصية للإحتفال بمولد النبوي الشريف

تعد الحمصية من حلويات المولد التي لا غنى عنها، فتتميز بمذاقها اللذيذ بالإضافة لتكلفتها البسطية، مقارنةً بالفستقية والبندقية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.



حمصية

طريقة عمل الحمصية

المقادير :

كوبين من الحمص

200 جرام من السكر الابيض الناعم

ربع كوب من الماء

ملعقة كبيرة من العسل الابيض

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

نذوب السكر مع الماء على النار ثم نقوم باضافة نصف عصرة الليمونة ثم نستمر في التقليب

يضاف العسل ونقلب حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار

نضيف الحمص ونقلبهم جيدا ثم نضع الخليط على صينية مسطحة أو مفرش سيلكون او كيس نايلون مدهون بالزيت ويشكل ويقدم.