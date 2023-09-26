مقدم حفل تكريم أوائل الخريجين: الرئيس السيسي عاملني معاملة الآب لأولاده

أكد محمد سيد، مقدم حفل تكريم أوائل الخريجين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي تعامل معهم معامله الوالد لأبناءه، موضحًا أنه قدم حفل اليوم بجانبه تكريمه كأول قطاعات الإعلام على مستوى جمهورية مصر العربية.

حفل أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر

وأوضح مقدم حفل أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن التكريم به شئ من الرقي والعظمة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على هذا التكريم.

ووجه خريج كلية الإعلام جامعة بني سويف، الشكر للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام بني سويف، والدكتور إنجي أبو العز والدكتورة رشا عادل أعضاء هيئة التدريس، لما قدموا له من خبرة طوال سنوات الدراسة بالكلية.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل خريجي الجامعات المصرية ضمن يوم تفوق الجامعات، وذلك في ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهد الرئيس السيسي مسيرة خريجي طلاب الجامعات ضمن يوم التفوق؛ حيث فوجئ بطالبة تخرج عن المسيرة وتحدثت معه باكية وسط إنصات لها من جانبه، قبل تدخل أحد المحيطين به طالبًا منها توضيح ما تريده.