أصالة تحذف جميع صورها على إنستجرام .. السببب غير متوقع

روجت الفنانة أصالة لألبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

كتبت أصالة لجمهورها في منشور لها: "بقدّملكم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر ..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم .. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

أضافت: "بدّي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف وشكرًا لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي".

تابعت: "الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت .. ما بخفيكم خايفة وكأنًي أوّل مرة رح قدّم لكم أغاني .. كتير تعلّقت بكل أغنيه غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ست أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة".

اختتمت المنشور قائلة: "كلّ المحبّة وكل الامتنان على أيّام كتيرة ساندتوني فيها وقويتوني وفيكم كبرت.. هلّا أنا عم ردّ محبّتكم بمحبّة بموسيقى بإخلاص بالإبقاء عالالتزام الّلي منّ خلاله بدينا سوا وكبرنا سوا وكلّنا محبّين الفن وأهله ..الّلي عمّ قدمه بطريقتي لوطني الغالي (الموسيقى) هو أحلى وأغلى ما عندي بفضل الله.. ورح أحكي تباعًا عنّ كلّ أغنية على حدن .. حبايبي راح يكون بأول أكتوبر بين إيديكم بعض من روحي على شكل أغاني ومتل ما بدينا مكملين".

حددت النجمة أصالة يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل لطرح أولى أغنيات ألبومها “لحقت نفسي” بعنوان "مارس إبريل" والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عز العرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

تقدم أصالة ألبوم "لحقت نفسي" باللهجة المصرية ومن المقرر أن يضم الألبوم 6 أغنيات فقط تطرح كل أغنية بشكل منفرد.

وطرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة “العجب فى الهوي”، على يوتيوب وذلك بعدما طرحت البرومو الرسمي للأغنية باللهجة الخليجي.

أغنية ‫العجب في الهوى‬ جديد ‫أصالة‬، كلمات: ‫الصامل‬، ألحان: مُبهم، توزيع: سيروس.

وأعربت النجمة أصالة عن سعادتها بنجاح ديو "الحب الأبدي مع النجم ماجد المهندس قائلة: الأغنية منّ أوّل حرف مليئة بالحب وفيها أحلى الذكريات وحلم تعيشه وعنوان حياة فيها اتولدت من جديد، لذلك غنتها من كل قلبها، مشيرة إلى أن قلبها مع هذه الأغنية مليء بالفرح والطمأنينة وقدّمت كلّ ما عندها منّ محبّة وموهبة ومزجت صوتها مع كلّ نغمة ووهبت بعض من روحها فيها.

أشادت بالمطرب ماجد المهندس الذى شاركها الأغنية، مشيرة إلى أن صوته يشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه.

أوضحت أن الأغنية لحّنها محمود خيّامى وهو من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة تحقق معه النجاح ولا يصدق أنّه من الأوائل بجيله وهذا الشّعور يجعله يتسابق ويتجدّد كما وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس.

أصالة وماجد المهندس

وحرصت المطربة أصالة، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

أصالة

تصدرت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في ستوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

إليسا

أحدث أغاني إليسا 2023:

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها:

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح.

إليسا

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آخر أعمال المطربة إليسا:

ويذكر ان طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.