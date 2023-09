حل النجم العالمي مينا مسعود، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله الكثير من الأسرار الفنية، كما تحدث عن الفنان الكبير الراحل عمر الشريف.

وقال مينا مسعود: "فخور بتجربة فيلم في عز الظهر الذي شارك في بطولته رفقة شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض".

أضاف مينا مسعود، قائلًا: “بتمنى التمثيل مع الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في فيلم عز الظهر، إذ أوضح: نفسي أمثل مع فنانات مصريات كتير، وكان ليا الشرف أني مثلت مع شيرين رضا وإيمان العاصي وجميلة عوض في فيلم في عز الظهر، وأتمنى أمثل مع يسرا”.

تطرق مينا مسعود للحديث عن فيلم في عز الظهر، مؤكدًا أن العمل في مرحلة المونتاج في الوقت الحالي، ومن المقرر يتم طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: مستني الفيلم ينزل وبعدها أقرر هشوف هعمل أي تاني هنا في مصر.

كما كشف مينا مسعود، شروطه للتمثيل في مصر، قائلًا: لو همثل في مصر لازم السيناريو يكون مناسبًا بالنسبالي ونشوف إن شاء الله، وأنا حبيت تجربة فيلم في عز الظهر وحبيت الفنانين هنا في مصر والفن في مصر وإن شاء الله أكمل.

مينا مسعود: "عايز أعمل عكس عمر الشريف"

أكد مينا مسعود أنه بدء التمثيل في أمريكا ثم مصر، ويسعى للتواجد بين البلدين، موضحًا: أنا دايما بقول عايز أعمل اللي عمر الشريف عمله بس بالعكس، يعني هو بدأ في مصر ثم راح أمريكا، أنا عايز أعمل العكس أنا بدأت في أمريكا، وعايز أنزل مصر وأمثل في مصر وأمثل هناك برضو، وإن شاء الله أكمل في المشوار ده.

ووجهه مينا مسعود كلمة للمرآة المصرية، إذ قال: المرأة مهمة جدًّا في العالم كله خاصة في مصر وفن السينما، إحنا لازم نكون جانب وفي ظهر المرأة في السينما في مصر، وأنا أحب أني أشوف المرأة خلف الكاميرا أكثر من كدا، سواء مخرجة أو منتجة أو مؤلفة، يعني تبقى موجودة في جميع الأدوار".

معلومات عن مينا مسعود:

ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1992 بالقاهرة لأبوين مصريين، وترعرع في أونتاريو بكندا، وانتقل للعيش بين مدينة "تورينتو"، ومدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

بدأت انطلاقته الفنية عام 2011 من خلال فيلم What Happens Next عام 2011، والسلسلة الكارتونية The 99.

نال شهرة واسعة بعد انضمامه لفريق عمل المسلسل الكندي الأمريكي Open Heart والذي أنتج عام 2015.

شارك في فيلم Strange but True، مع الممثلة الأمريكية إيمي ريان والممثلين الأمريكيين جريج كينير ونيك روبينسون، ووقع عليه الاختيار لتجسيد شخصية علاء الدين من خلال إعادة اﻹنتاج التي قدمتها ديزني لفيلم Aladdin في عام 2019.