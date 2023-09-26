ندوة عن الإسعافات الأولية بمركز شباب الكرنك فى أبوتشت بقنا

نظم مركز شباب الكرنك التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، ندوة عن الإسعافات الأولية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، بأهمية هذه الندوات في معرفة طرق الإسعافات الأولية وطرق الوقاية.

من جانبه أوضح محمد عبدالرحيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة، بعض طرق الوقاية وماهي الخطوات الأولية التي يتم اتباعها في هذه الحالات.

وأشار أنور محمد صدقي أبوعايد، مدير عام إدارة شباب أبوتشت، إلى أهمية هذه الندوات في حالات الإغماء والجروح والحروق.

وأضاف أحمد عيسى، وكيل إدارة أبو تشت الرياضية، على أهمية هذه الندوات التوعوية لكيفية التصرف في مثل هذه المواقف.

وتطرقت الدكتورة إسراء أشرف إلى شرح معرفة بعض نماذج حالات الإغماء والجروح والحروق وكيفية قياسات الضغط والسكر.

وذكر رأفت عبدالحفيظ، مدير مركز شباب الكرنك، أن هذا المشروع، ضمن خطة النشاط بالمركز، مضيفًا أن هذه الندوات تعمل على زيادة الثقافة والمعرفة ورفع الوعي الصحي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، ومصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم، وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي أبوعايد، مدير عام الإدارة.