محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لشرم الشيخ

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ تمهيدًا للتصديق عليه من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال قيام المهندس مصطفى عبده أحمد مدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بعرض لوحات المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمسطح إجمالي 100824 فدانًا اليوم، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

يشار إلي أن المخطط يتضمن استعمالات الأراضي لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة على أرض مدينة شرم الشيخ لمجالات التنمية كافة (السياحية - التجارية - الترفيهية - والخدمية) بالإضافة إلى منطقة تنموية متكاملة بالرويسات الجديدة بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية.

جاء العرض بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.