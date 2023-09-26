الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيرة الثقافة: تنفيذ 162 مشروعًا جديدًا لإيصال الخدمات لجميع المواطنين

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن المواطن له الحق في الحصول على الخدمة الثقافية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

 

وقالت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها بانطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجلسة فعاليات جلسة “حكاية وطن”، إن طبيعة المشروعات الثقافية، عبارة عن أنه تم تنفيذ 162 مشروعا بإجمالي إستثمارات 3.6 مليون جنيه، وجار تنفيذ 26 مشروعا جديدا، بإجمالي 4.6 مليون، بإجمالي ميزانية 8.2 مليار جنيه.

تطوير بعض المؤسسات والمؤسسات المسرحية

وأوضحت أنه تم تطوير بعض المؤسسات والمؤسسات المسرحية، وأنه تم افتتاح 85 موقعا ثقافيا. 

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