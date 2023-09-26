نشر محادثات غرفة الفار.. بدأها كلاتنبرج وطالب بها الأهلي وانتقدها الحكام السابقين

أحدثت واقعة نشر محادثة غرفة تقنية الفيديو بين أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون، ومحمد عادل حكم الفار جدلا واسعا بين الجماهير بعد سماع ما جرى بين الثنائي بشأن أحد الحالات التحكيمية الجدلية.



كان عادل استدعى حكم مباراة الزمالك والمقاولون من أجل مراجعة أحد الحالات لوجود لمسة يد على لاعب المقاولون لؤي وائل، وسط احتمالية لوجود ركلة جزاء للأبيض، لكن أمين عمر رأى أن الكرة لا تستدعي وجود ركلة جزاء، مبررًا ذلك أن حركة جسم المدافع طبيعية جعلت "يده" تتحرك للداخل.



كلاتنبرج:



أعادت تلك الحالة لأذهان الجماهير المصرية، ما فعله مارك كلاتنبرج الذي كان أول من اتخذ ذلك القرار خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة الحكام المصرية، بعدما أعلن عن نشر المحادثات بين حكم الساحة وتقنية الفيديو مؤكدًا أن الأمر من أجل الشفافية أمام الجميع خصوصًا مع الأمور التي تستوجب التوضيحات.



وبدأ تطبيق الأمر في الموسم الماضي 2022-2023، لبعض الحالات الجدلية، وأكد أن قراره كان مبنيًا من أجل التأكيد أن التحكيم على مسافة واحدة من الجميع، وتأكيد مبدأ الشفافية، وكانت سابقة جديدة في تاريخ التحكيم المصري.





الأهلي أول من طالب بسماع محادثة غرفة الفار:



وكان النادي الأهلي أول من طالب ذلك الأمر، بعدما أبدت إدارة المارد الأحمر غضبها من بعض الأخطاء التحكيمية المتكررة، ووضع خلال مطالبه لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، سماع ما يدور في غرفة الفار خلال الحالات التحكيمية التي تثير الجدل واستند في مطلبه إلى بروتوكول الفار.



رفض عبدالفتاح:



لكن الأمر رفضه عصام عبدالفتاح حينها عندما كان رئيسًا للجنة الحكام، مؤكدًا أن الأندية ليست لديها الحق للاطلاع على تسجيلات الفار، والتي يبقى الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجنة الحكام فقط، مضيفًا أنه في حال وجود أخطاء يتم عقاب الحكم المخطئ دون إعلان تلك العقوبات.

حدث عكس ذلك بعد تولية كلاتنبرج مهمة رئاسة لجنة الحكام الذي اقترح نشر المحادثة مثلما قام خلال توليه تلك المهمة في اليونان قبل أن يتم تطبيقها بالفعل وسط مؤيد ومعارض من الحكام السابقين.



ردود فعل الخبراء ورئيس لجنة الحكام:



بعد واقعة الأمس بين حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، جاءت الآراء معارضة لفكرة نشر المحادثة بغرفة تقنية الفيديو على رأسها من جهاد جريشة الحكم السابق، الذي رأى أن الأمر ليس مقبولًا ولا يليق بمكانة الدوري المصري، وقد تتسبب في إيقاف تقنية الفار في مصر.

بينما كشف الإعلامي هاني حتحوت عن رأي البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، حول إن كانت واقعة نشر المحادثة بين حكم الساحة وغرفة الفار مقصودة ليرد أن الأمر مخالف للقانون، ولا يوجد قرار بإذاعة الحديث وما حدث مخالف لبروتوكول التحكيم.

وكان اتحاد الكرة رفض طلب سابق لسموحة بعدما كان طالب بسماع ما دار بين الحكم وغرفة الفار بعد خسارته أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، مؤكدين أنهم لن يكرروا ما فعله كلاتنبرج، لأن الأمر سيفتح المجال أمام باقي الأندية للمطالبة بنفس الأمر.



احتجاج المصري:

وكان النادي المصري أبدى غضبه الشديد في مباراته مع الأهلي في كأس مصر في شهر أغسطس الماضي، بسبب الأخطاء التحكيمية مؤكدًا أن تقدم بمذكرة لاتحاد الكرة يعرب فيها عن استيائه وطالب بتشكيل لجنة محايدة من أجل إجراء تحقيق عاجل وفوري لكافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين الحكم وحكم الفار وعرض نتيجة التحقيق على الرأي العام.

