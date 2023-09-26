عمر مصطفى متولى يقدم شخصية والده سيد سبرتو فى مسلسل شمس الزناتى

عبر المؤلف محمد صلاح العزب عن سعادته بتقديم الفنان عمر متولى لدور «سيد سبرتو»، بأحدث أعماله مسلسل «شمس الزناتي».

شخصية «سيد سبرتو» هو الشخص الجدع الذى يحب صاحبه شمس الزناتى، ويقف بجواره طوال الوقت ويقوم بالطعن بالسكين بشكل محترف للغاية، لكنه يعيبه فكرة شربه الخمر طوال الوقت، وهو ما جعل اسمه «سيد سبرتو»، وهنا يعيد الكاتب صلاح العزب تجسيد الشخصية بشكل جديد من خلال الفنان الشاب عمر متولى، وهو نجل صاحب الشخصية الحقيقى والده الفنان الراحل مصطفى متولي.

ونشر محمد صلاح العزب، منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلًا: «متحمس جدا لهذا والعمل مع عمر متولى ومتأكد من نجاح العمل.

ومن المنتظر أن عرض «شمس الزناتي»، على مدار 8 أو 10 حلقات فقط، عبر إحدى منصات البث الرقمى، ومن المُقرر انطلاق مرحلة ترشيح المُمثلين والتحضيرات، فور الانتهاء من عملية الكتابة أولًا، تمهيدًا لانطلاق تصوير المسلسل، عقب انتهاء موسم دراما رمضان 2024

وكشف محمد العزب، عن تحويل شخصية «سيد سبرتو»، الذى سبق وقدمها الفنان مصطفى متولى، فى الفيلم الشهير «شمس الزناتي» بطولة الفنان عادل إمام، إنتاج عام 1991، إلى مسلسل تليفزيونى قصير.

سيُجسد بطولته الفنان عمر مصطفى متولى، ابن الفنان الراحل مصطفى متولى، صاحب الشخصية الأصلية، وما زال فى مرحلة الكتابة حاليًا.

شمس الزناتى هو العمل الذى يتناول القصة الشهيرة الخاصة بالعظماء السبعة، التى تمت صياغتها لأكثر من عمل سينمائى بين اليابان وهى الأولى وهوليوود بأكثر من فيلم، بالإضافة إلى العمل المصرى الذى حمل اسم «شمس الزناتى»، ولعب بطولته الفنان الكبير عادل إمام وعدد آخر من النجوم.