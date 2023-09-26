الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم في أحداث جامعة الأزهر

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم والمنعقدة ببدر اليوم الثلاثاء، حُكما بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر.

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غداً..الحُكم على مُتهمٍ فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"

ووجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير السلم العام.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.

وفي واقعة مُشابهة قبل عدة سنوات، أسندت نيابة غرب القاهرة الكلية لعدد من المُتخمين ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.

كان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.

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