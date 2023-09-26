ضربة موجعة لغزل المحلة قبل لقاء شبين الكوم  في الدوري المحترفين

أعلن غزل المحلة عبر حسابة الرسمي صباح يوم الثلاثاء ، عن إصابة السيد الشبراوي قبل لقاء شبين الكوم في افتتاحية دوري المحترفين في النسخة الجديدة .

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ونشر غزل المحلة بيان صحفي عبر حسابة الرسمي "فيس بوك" بيان صحفي بخصوص إصابة السيد شبراوي وجاء كالتالي :" إصابة لاعبنا السيد الشبــراوي بقطع في الرباط الصليبي، أكد الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق أن الأشعـة أثبتت تعرض اللاعب السيد الشبراوي مدافع الفريق لقطع في الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة بنى عبيد الوديـة الأخيـرة ويغيب اللاعب على أثرها عن أغلب مباريات الفريق في الموسم الجديد.

موعد مباراة غزل المحلة وشبين الكوم في الدوري المحترفين

تبدأ مباراة غزل المحلة و شبين الكوم مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .