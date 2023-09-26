تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وركز الجهاز الفني للفريق مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وحرصا على نقل التعليمات وإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وشهدت تدريبات الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر نادي الزمالك مشاركة الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي لاعبو الأبيض، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وغاب عمر جابر ودونجا وحمزة المثلوثي عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري وفقا للقرار الفني للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتجهيزهم لمباراة أرتا سولار، في حين غاب محمود علاء بسبب الإيقاف.

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