كأس أمم إفريقيا.. الجزائر تدرس الانسحاب من الاستضافة ومصر الأقرب لـ2027

يدرس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرار الانسحاب بشكل رسمي من الترشح لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025 بعد المقبلة، والتي تتنافس على استضافتها أيضا المغرب وزامبيا ونيجيريا وبنين.

وذكرت شبكة قنوات "bein sports" القطرية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتحاد الجزائري يتجه للإبلاغ بالانسحاب من الترشح لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

حفيظ دراجي يعلن انسحاب الجزائر من استضافة كأس أمم إفريقيا

وكان المعلق الجزائري حفيظ دراجي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما كان منتظرا، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يخاطب الكاف رسميا، ويعلن سحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وتابع دراجي: "استضافة أمم أفريقيا لم يعد من أولوياته، ويفضل التركيز على تنظيف البيت الكروي، وإعادة بعث الكرة الجزائرية، والسعي إلى الفوز بالألقاب القارية أينما نظمت".

ومن المفترض أن يحسم الاتحاد الإفريقي مسألة البلد المستضيف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في الفترة المقبلة.

يذكر أن قرار انسحاب الجزائر سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ولهذا فإن نسخة كأس أمم إفريقيا 2027 تقترب من إقامتها في مصر، بعد النسخة الاستثنائية التي استضافتها القاهرة عام 2019، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الكاميرون لكن تم سحب التنظيم بسبب عدم جاهزيتها بشكل كامل.

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