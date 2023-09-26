النائب زكي عباس: دعم الرئيس للقطاع الخاص يوفر فرص عمل للشباب

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الآسيوي، تعكس الثقل السياسي والاقتصادى والتنموى لمصر، خاصة في ظل إطلاق تشجيع وحافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

وأوضح عباس في تصريحات صحفية له، أن القطاع الخاص شريك أساس للحكومة في إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية للدولة وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجتماعات البنك الآسيوي يبعث رسائل مهمة للعالم، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز بنية الاقتصادات الناشئة لتجاوز أي عقبات، علاوة على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة يهدف إلى زيادة رأس المال المتاح لهذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في البحث والتطوير وتطويرمنتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.

وتابع عضو مجلس النواب، ضرورة دعم الشركات الناشئة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا بما يخدم جهود الدولة من خلال البيئة الاستثمارية الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب.

يشار إلى أن تستضيف مدينة شرم الشيخ، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت رعاية الرئيس السيسي، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.