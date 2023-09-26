وزارة الرياضة واليونسكو تختتمان هاكاثون الشباب الوطني

اختتمت وزارة الشباب والرياضة مممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، فعاليات هاكاثون الشباب الوطني، والذي أُقيم بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب و اليوم العالمي للشباب 2023.

يهدف هاكاثون الشباب الوطني إلى صقل مهارات الشباب لدعم مجتمعاتهم، وتساعدهم في الانتقال إلى سوق العمل والمشاركة الفعالة، واستخدام المهارات التكنولوجية نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ.

وأكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يؤكد ثقة وزارة الشباب والرياضة في الشباب المشارك وفى قدرته على تقديم أفكار ومبتكرات تساهم في تغيير الواقع بما يتسق مع رؤية ومنهج القيادة السياسية، مشيرةً إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتيح خدمات التشبيك للمشاركين مع الجهات الشريكة لتنفيذ أفكارهم وابتكاراتهم.

ومن جانبها، تقدمت ماري آن تيريز منسون خبير برامج التعليم باليونسكو بالشكر لوزارة الشباب والرياضة على التعاون المثمر في تنفيذ الهاكاثون، كما وجهت الشكر للشباب المصري لحرصهم الدائم على المشاركات الدولية بما يتيح تبادل الخبرات لهم ويساعدهم على تحقيق أكبر استفادة لهم من خلال تلك المشاركات.

وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى كالتالي:



- المركز الأول فريق AgroBot وهو عبارة عن روبوت زراعي يستخدم في استصلاح الأراضي الصحراوية التي يصعب على العامل البشري التعامل فيها بسبب الظروف البيئية الصعبة، وحصل الفائزين على فرصة لعرض مشروع الفريق في الأسبوع العالمي للمعرفة الإعلامية والمعلوماتية في الأردن في أكتوبر 2023 وستتحمل منظمة اليونسكو كافة مصاريف السفر.

- المركز الثاني فريق Greeny Grow وهو يعمل على إعادة تدوير قش الأرز بطريقة صديقة للبيئة ويستخرج منها مواد Amorphous Silica و Liquid and solid bio Fertilizer و Pulp و Vermicompost وحصل الفائزين على الهواتف الذكية المقدمة من شركة هواوي.

- المركز الثالث فريق LRAVI وهو عبارة عن تطبيق للهاتف المحمول يساعد الصم وضعاف السمع بخاصية التعرف على الكلام المرئي عن طريق التعرف وقراءة الكلمات من حركة شفاه الشخص المتكلم، وحصل الفائزون على مجموعات أدوات الروبوتات.