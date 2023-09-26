ورش التفصيل والخياطة مستمرة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

يقدم من خلالها قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها

تمت المحاضرة في إطار برنامج تطوير المهارات الفنية التابع لقصر ثقافة جمال عبدالناصر، والتي استهدفت الشباب الراغبين في تعلم فن الخياطة والتفصيل. حضر العديد من الشباب والفتيات الذين يرومون الاحتراف في مجال تصميم الأزياء.

قدمت المصممة حفيظة سعد خطوات تفصيل الثياب، مبدئياً تعلم الحاضرون كيفية قياس الأجسام واستخدام الأدوات اللازمة لإنجاز العمل بدقة وبطريقة احترافية. ثم بدأت في شرح عملية القص على الباترون وكيفية تحويل النسق إلى قطعة ملابس فعلية. كما تعرضت لطرق التنسيق بين القماش والملحقات المختلفة، مثل الأزرار والربطات، لإضفاء لمسة فنية وتميز على القطعة النهائية.

تكاملت المحاضرة بجلسة عملية تفصيلية، حيث تم تطبيق الخطوات المشروحة على قطع القماش المعروضة، وذلك بهدف تأهيل المشاركين للعمل في مجال صناعة الأزياء وتطوير مهاراتهم.

قدمت حفيظة سعد أمثلة عملية وتوجيهات ونصائح قيّمة للمشاركين، مساعدةً إياهم في فهم تفاصيل صناعة الأزياء وتطبيقها بشكل صحيح. تفاعل الحاضرون بشكل إيجابي وأبدوا رغبتهم في المشاركة في فعاليات أخرى تهدف إلى تطوير قدراتهم.

يعد قصر ثقافة جمال عبدالناصر مكانًا رائعًا لتعزيز المواهب الشابة في مجال الفنون وتطوير مهاراتهم، وهو يقدم برامج وفعاليات متنوعة تهدف إلى نشر الثقافة وتطوير الفنون في المجتمع. تعد مثل هذه الدورات والورش فرصة ممتازة للشباب لاكتساب المعرفة والمهارات في مجال الخياطة والتفصيل، والتطور في مسار حياتهم المهني بشكل فعّال.

فعاليات ورش التفصيل والخياطة تستمر في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

فعاليات ورش التفصيل والخياطة تستمر في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

فعاليات ورش التفصيل والخياطة تستمر في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر