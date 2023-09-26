شهد بيت ثقافة دير الجنادلة تنظيم حفل عروض سينما الأطفال بعنوان "قصص الأنبياء" في مقر البيت الثقافي. وقد أشرف على تنظيم الفعالية أسامة عواد مدير البيت الثقافي في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد

حظيت الفعالية بإقبال كبير من قبل الأطفال وأولياء الأمور الذين حرصوا على تشجيع أطفالهم على الحضور والاستمتاع بالعروض السينمائية الممتعة التي تتناول قصص الأنبياء بأسلوب سلسل ومشوق.

وقد تميزت العروض بجودة الصورة والصوت العالية، بالإضافة إلى توفير بعض الوجبات الخفيفة والحلويات التي أدخلت الفرحة على قلوب الأطفال.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات بيت الثقافة التي تهدف إلى إثراء الحياة الثقافية في المجتمع ودعم الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال. وقد لاقت هذه الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مما يحفز على تكرارها في المستقبل.

قصص الأنبياء في عروض سينما الأطفال بثقافة دير الجنادلة

قصص الأنبياء في عروض سينما الأطفال بثقافة دير الجنادلة

قصص الأنبياء في عروض سينما الأطفال بثقافة دير الجنادلة