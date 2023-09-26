ورشة الخط العربي للطفل تواصل فعاليتها بقصر ثقافة أسيوط

نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة عمل مميزة في فن الخط العربي وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة العربية وتعزيز الفن الفريد للخط العربي،، ونفذت هذه الورشة المتخصصة في الخط العربي إيمان حسن وهبة.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

استضافت الورشة إيمان حسن وهبه، وهي خبيرة في فن الخط العربي والتي قامت بتقديم شرح مفصل للمشاركين حول كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ. وقد استمرت الورشة لمدة عدة أيام، حيث تعاملت المدربة إيمان بتقنيات تعليمية مبتكرة وعرضت العديد من الأمثلة والتمارين العملية للمشاركين.

وتتميز فنون الخط العربي بتنوعها الفني والجمالي، وهي تعتبر أحد الفنون التقليدية المميزة في الثقافة العربية. ومن خلال هذه الورشة، تمكن المشاركون من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للكتابة بأساليب الخط العربي المختلفة.

وكانت الورشة مفيدة بشكل خاص للمهتمين بالخط العربي والذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في هذا المجال. تعلم المشاركون خلال الورشة طرقاً وأساليباً جديدة للتحكم في الأدوات المستخدمة في الخط العربي، وتحسين دقة الحركة وتناغم الخطوط، مما يساعدهم على تطوير وتحسين قدراتهم الفنية.

وفن الخط العربي له تأثير كبير على العمارة والديكور العربي التقليدي، حيث يتم استخدامه في تصميم الزخارف والنقوش على المباني والمفروشات والأدوات المنزلية. لذلك، فإن تعلم فن الخط العربي يعطي للمشاركين فرصة للتعبير عن إبداعهم وتحويل أفكارهم إلى أشكال فنية رائعة.

وورشة الخط العربي التي نظمتها قصر ثقافة أسيوط تعدت حاجز تعليم الكتابة الأساسية، وقدمت للمشاركين فرصة فريدة للتعرف على الجمال والتعقيدات الفنية للخط العربي. وساعدتهم على تطوير مهاراتهم وفهم على نحو أفضل عن أنواع الأساليب والنماذج المختلفة في هذا الفن الذي يلهمنا ويبرز هويتنا العربية الثقافية الغنية.

ورشة الخط العربي تواصل فعاليتها للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تواصل فعاليتها للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تواصل فعاليتها للطفل بقصر ثقافة أسيوط