احتفالات بالمولد النبوي ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري ثقافة ديروط والبداري

شهدت مواقع قسم ثقافة أسيوط، أنشطة متنوعة ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. وفي قصر ثقافة ديروط، تحدث الشيخ شحاتة جاد المزيني في احتفال المولد النبوي الذي نظمه القصر، عن مواقف من حياة الرسول وزوجاته وأبنائه ورحلة حياته وهجرته من مكة إلى مكة. المدينة المنورة من أجل الرسالة ونشر الدعوة. واختتمت فعاليات الاحتفال ببعض الأدعية الدينية والمحبة للرسول. الله بحضور محمود النجار رئيس مجلس مدينة ديروط وعدد من القيادات التنفيذية ونخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين في ديروط.

وفي سياق آخر، وضمن الأنشطة التوعوية التي تنفذ تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويقدمها قسم ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نظم قصر ثقافة البداري أمسية منتدى حواري شبابي بعنوان “مخاطر الهجرة غير الشرعية” بمقر الوحدة المحلية بقرية العقال القبلي جنوب البداري. بحضور العديد من القيادات التنفيذية ونخبة من المبدعين والكتاب البداري

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية لمدير القصر محمد أبو رحمة، حول أهمية إقامة الفعاليات التي تهدف إلى حل مشاكل الشباب ومناقشة مشاكلهم. ثم تضمن المنتدى محاضرة تثقيفية بعنوان "الهجرة غير الشرعية: الأسباب والحلول"، تحدث خلالها الدكتور ممتاز عبد الكريم مدبولي من كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط عن مفهوم الهجرة غير الشرعية. كما أوضح أهم دوافع وأسباب الهجرة غير الشرعية وقدم بعض الحلول لتلك المشكلة وتحدث عن دور الدولة في الحد منها.

وتحدث جمال إسماعيل مدير عام الشباب والرياضة السابق بالبداري، عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، موضحا أن الاتجار بالبشر يعني استغلالهم لتحقيق مكاسب مالية. كما شرح أشكال الاتجار بالبشر، وأكد على أهمية البحث عن بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التدريب المهني وفرص العمل الحر والمشاريع التنموية الصغيرة. المتوسطة وغيرها.

اختتمت فعاليات الملتقى بقصائد شعرية لأدباء البداري، شارك فيها الشاعر صبرة سالم صبرة، والشاعر سعد إبراهيم عبد الله، والشاعر محمد أبو الحسن حسنين، والشاعرة ياسمين القاضي، الذين قدموا العديد من القصائد التي تميزت للكتاب بالطابع الوطني.

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري

احتفالات بالمولد النبوي الشريف ولقاءات توعوية ضمن فعاليات قصري الثقافة بديروط والبداري