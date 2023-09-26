"ثقافة القوصية" تلقي الضوء على الوسطية والاعتدال في الإسلام

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من المحاضرات والندوات التثقيفية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

وشهد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر محاضرة تثقيفية بعنوان "الوسطية والاعتدال في الإسلام" وقد تميزت تلك المحاضرة التي اقيمت بمقر البيت، بمشاركة عبدالغني مسعود، الذي عمل مديرًا عامًا في التربية والتعليم سابقًا. في المحاضرة، تحدث مسعود عن مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام، حيث ركز على أهمية العدل والاختيار في الدين الإسلامي.

أوضح مسعود أن الوسطية تعني المحافظة على التوازن وتجنب المبالغة في الآراء والأفعال. إنها طريقة الحياة التي تضمن أفضل النتائج والفوائد للأفراد والمجتمع بشكل عام. بعلاوة على ذلك، تشمل الوسطية الاعتدال في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المنهجية والمواقف والتصرفات.

وتحدث مسعود أيضًا عن الاعتدال في العبادة، حيث ينبغي تجنب التطرف والغلو. فالإسلام يدعو إلى إقامة توازن بين متطلبات الروح والجسد. وأشار إلى أن الدين الإسلامي يرفض العنف والتطرف والإرهاب، ويحث على التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأفراد.

علاوة على ذلك، شدد مسعود على أن الوسطية والاعتدال في الإسلام تعزز قيم العدل والمساواة والرحمة والتسامح في المجتمع. إنها رؤية شاملة تحث على التوازن والحوار وتجنب الانغلاق والتطرف الديني.

وأضاف مسعود أن الوسطية في الإسلام تشمل أيضاً الاعتدال في التعامل مع الآخرين والحوار البناء والتسامح والمحبة والرحمة، وهي منهج يحث على التفاهم والتآخي ونبذ القسوة والعنف، وأن الاعتدال هو توازن الإنسان في كل جوانب حياته وعلاقاته ومواقفه، وهو سمة تربوية هامة يجب تنميتها في الفرد والمجتمع. وختم المحاضرة بتوجيه نصح وتوجيه للجمهور بضرورة التمسك بمفهوم الوسطية والاعتدال في الحياة اليومية لتحقيق السلام والتنمية في المجتمعات الإسلامية.

شهدت المحاضرة حضورًا كبيرًا من الجمهور، الذي استفاد من مناقشات واسعة حول مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام. كما أثارت المحاضرة ردود فعل إيجابية، حيث تبنى المشاركون قيم الاعتدال والتسامح كجزء لا يتجزأ من الإسلام، وعبّروا عن استعدادهم لتعزيز هذه القيم في حياتهم اليومية.

قدمت هذه المحاضرة فرصة للجمهور لفهم أهمية الوسطية والاعتدال في الإسلام وتطبيقها في حياتهم الشخصية والاجتماعية. كما تأكد المحاضرة من أن الإسلام هو دين سمح ومتسامح، وأن الوسطية والاعتدال هما مفتاح السلام والتعايش المشترك في المجتمع.

ثقافة القوصية تلقي الضوء على الوسطية والاعتدال في الإسلام

ثقافة القوصية تلقي الضوء على الوسطية والاعتدال في الإسلام

ثقافة القوصية تلقي الضوء على الوسطية والاعتدال في الإسلام