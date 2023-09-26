قصر ثقافة أسيوط ينظم ورش للموسيقى والغناء

يواصل قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان تقديم ورشة موسيقى للطفل نفذها الفنان محمد عبد الصبور والذي بدأ بعمل بعض الاختبارات للأصوات من الأطفال للمشاركة في كورال الأطفال والتدريب على بعض الاغاني استعداد للحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي بأسيوط في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

وتستمر ورشة موسيقى للأطفال في قصر ثقافة أسيوط بقيادة الفنان محمد عبد الصبور، إذ أجرى الفنان الموهوب اختبارات صوتية مع الأطفال المشاركين في الورشة.

يهدف هذا النشاط إلى تكوين فرقة كورال للأطفال وتدريبهم على بعض الأغاني والأصوات الموسيقية المتنوعة.

تستعد هذه الفرقة الموسيقية للمشاركة في الحفل الختامي لأنشطة نادي الطفل الصيفي بأسيوط. وسيتم تقديم عروض موسيقية ممتعة ومبتكرة خلال الحفل الذي سيقام في قاعة العروض الموسيقية بالقصر. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز مهارات الأطفال الموسيقية وإظهار مواهبهم الفردية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل الختامي حضورا كبيرا من أولياء الأمور والمهتمين بالمجال الموسيقي. فهو فرصة رائعة للأطفال لعرض مهاراتهم الموسيقية والاستمتاع بالموسيقى معًا.

تحظى هذه الورشة الموسيقية بإشادة واسعة من قبل المشاركين وأولياء الأمور على حد سواء. فقد تمكن الفنان محمد عبد الصبور من إثراء خبرات الأطفال الموسيقية وتعزيز ثقتهم في أنفسهم كفنانين موهوبين.

تسعى إدارة قصر ثقافة أسيوط بقيادة صفاء حمدان إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الممتعة والتعليمية للأطفال في المستقبل. يعد قصر ثقافة أسيوط وجهة رائعة لتعزيز الفنون والثقافة في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة في مجالات مختلفة.

قصر ثقافة أسيوط ينظم ورش الموسيقى والغناء