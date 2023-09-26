تنظيم ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

رحب قصر ثقافة أسيوط بوجود مجموعة من الأطفال المشتاقين للاستمتاع بورشة مسرح الطفل التي تم تنظيمها برئاسة صفاء حمدان. تم تقديم هذه الورشة المثيرة من قبل الفنان الموهوب علاء مالك، وتم خلالها شرح المبادئ الأساسية لفنون المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال وتم التدريب على العرض المسرحي استعدادا للحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي بأسيوط

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للطفل والشباب تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد وذلك بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

وتم تصميم الورشة بشكل يهدف إلى تطوير المهارات الفنية والتعبيرية لدى الأطفال. تعلموا كيفية التعبير عن المشاعر والأفكار من خلال الحركة والأداء المسرحي. تدربوا على التعاون والتفاعل المباشر مع بعضهم البعض، وبناء الثقة بالنفس وتطوير المرونة الجسدية واللياقة البدنية.

وفي نهاية الورشة، سيتم تقديم عرض مسرحي مميز قد أعدوه الأطفال بأنفسهم تحت إشراف الفنان علاء مالك. ستكون هذه المناسبة الختامية لأنشطة نادي الطفل الصيفي بأسيوط، والتي تهدف إلى توفير بيئة مبهجة وتعليمية للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية.

نحن في قصر ثقافة أسيوط نعتبر هذا الحدث فرصة رائعة لتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة وإظهار مواهبهم المسرحية. ونحن فخورون بالدور الذي يلعبه الفن في تنمية الشخصية والإبداع لدى الأطفال.

إن ورشة مسرح الطفل هي إحدى الفعاليات الثقافية التي تسعى قصر ثقافة أسيوط إلى توفيرها للمجتمع المحلي. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز التعبير الفني وتنمية المواهب لدى الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبناء روابط اجتماعية إيجابية.

باختصار، يعد قصر ثقافة أسيوط مكانًا حيث يتم تعزيز الفن والثقافة والإبداع بين الأطفال، ويتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب فنية ممتعة وتطوير مهاراتهم الفنية. نأمل أن يبقى قصر ثقافة أسيوط مركزًا رائدًا لتنظيم مثل هكذا فعاليات لفائدة الأطفال والمجتمع المحلي في المنطقة.

تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة في تطوير مهارات الأطفال في مجال الفنون وخاصة المسرح، حيث تم تعليم الأطفال كيفية الإعداد لعرض مسرحي بأسلوب مبتكر يجذب انتباه الجمهور، وتم تدريبهم على الحركات التمثيلية التي تحاكي الأداء الاحترافي، حيث أبدى الأطفال اهتماماً كبيراً بالورشة وقاموا بتطبيق النصائح التي تلقوها بشكل رائع. يعتبر هذا الحدث قمة الجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة للترويج للفن وثقافة الأطفال في مصر، ويجب الاستمرار في تنظيم هذه الفعاليات لإشعال شغف الأطفال بالفن.

قصر ثقافة أسيوط ينظم ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل

قصر ثقافة أسيوط ينظم ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل