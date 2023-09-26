"دور المرأة في نشر ثقافة التسامح".. ورشة حكى بمكتبة صلاح شريت بريفا بأسيوط

عقدت مكتبة صلاح شريت بريفا برئاسة حمزة محمد عكاشة ورشة حكي بعنوان " دور المرأة في نشر ثقافة التسامح " ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد وذلك للاحتفال باليوم العالمي للسلام في إطار الإحتفال بذكرى اليوم العالمي للسلام تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من المحاضرات والندوات التثقيفية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

بدأت ورشة الحكي بتعريف الحاضرين عن أهمية اليوم العالمي للسلام وأهدافه، حيث يهدف هذا اليوم إلى تعزيز مفهوم السلام والتسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات. وتم تسليط الضوء على دور المرأة في تحقيق هذه الأهداف وقد ألقت إيمان حسني محمد محاضرة مميزة حول هذا الموضوع.

أكدت إيمان حسني محمد على أهمية تعزيز الثقافة التسامحية والتفاهم بين أفراد المجتمع، وأشارت إلى أن المرأة لها دور ريادي في نشر هذه الثقافة. فهي تمتلك القدرة على تأثير المجتمع من خلال دورها كأم وزوجة ومتعلمة ومهنية. وتطرقت في كلمتها إلى قصص نجاح نساء قادرات بارزات في نشر ثقافة التسامح والسلام في المجتمع.

أشارت إيمان إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها من أدوار قيادية في المجتمع، وتوفير فرص التعليم والتدريب لها. وأوضحت أن التعليم هو أساس تشكيل الثقافة والتقارب بين الثقافات المختلفة. كما ركزت على أهمية تعزيز قيم العفو والمحبة ونسج العلاقات الإيجابية بين الأفراد ودور المرأة في تعزيز هذه القيم.

تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع المحاضرة وتبادلوا وجهات نظرهم وتجاربهم المختلفة في تعزيز ثقافة التسامح في حياتهم اليومية. وتم التشديد على ضرورة تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في المجتمعات من خلال دور المرأة في المساهمة في إعادة تشكيل هذه المفاهيم داخل المجتمع.

في النهاية، أكدت رئيسة المكتبة صلاح شريت بريفا على أهمية استمرار التوعية والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والسلام في المجتمع، وأن للمرأة القدرة على أن تكون قوة دافعة للتغيير ونهضة المجتمع نحو الأفضل. وأعربت عن شكرها وامتنانها للحاضرين على مشاركتهم الفعالة وإسهامهم في إنجاح الورشة.

بذلك، يمكن القول أن ورشة حكي بعنوان "دور المرأة في نشر ثقافة التسامح" كانت فرصة هامة لتسليط الضوء على دور المرأة في بناء مجتمع متسامح ومتعايش سلميًا، وأثرت في توعية الحاضرين وتعزيز وعيهم بأهمية هذا الموضوع.

"دور المرأة في نشر ثقافة التسامح" في مكتبة صلاح شريت بريفا باسيوط

"دور المرأة في نشر ثقافة التسامح" في مكتبة صلاح شريت بريفا باسيوط