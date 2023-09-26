اليوم.. الحفل الختامي لأنشطة نادى الطفل الصيفى بقصر ثقافة أسيوط

تشهد مدينة أسيوط اليوم حفل الختام لأنشطة نادي الطفل الصيفي المثيرة والمليئة بالمرح والتسلية.

يُقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر قصر ثقافة أسيوط في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ونظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" خلال الموسم الصيفي.

وتعد هذه المناسبة الختامية فرصة رائعة لاستعراض المواهب والإنجازات التي حققها الأطفال خلال فترة التدريب والأنشطة التي تمت في النادي.

ويتوقع أن يكون الحفل مليء بالإثارة والمرح، إذ سيقدم الأطفال عروضًا متنوعة ومبتكرة في مجالات مثل العزف على آلات الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل.

وبالإضافة إلى العروض الفردية، ستقدم أيضًا عروض جماعية مذهلة تعكس الروح الفريدة والتعاون بين الأطفال. كان للأطفال الفرصة طوال فترة الصيف للتعلم والتفاعل وتطوير مهاراتهم الفنية والاجتماعية، وستعكس هذه العروض مجموعة متنوعة من المواهب والقدرات التي اكتسبوها.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل العديد من الأهل والعائلات المهتمة بالفنون والثقافة، حيث سيتم تقديم فرصة للآباء والأمهات للاستمتاع بمشاهدة أبنائهم وهم يتألقون على المسرح. سوف يشعرون بالفخر والسعادة لمشاهدة تطوراتهم ونموهم خلال هذه الفترة.

العروض الفنية

بالإضافة إلى العروض الفنية، ستتم توفير العديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب لجميع الأطفال الحاضرين. ستتيح هذه الفعاليات الفرصة للأطفال للتفاعل واللعب مع بعضهم البعض وإظهار مهاراتهم الجديدة التي اكتسبوها.

اليوم.. الحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي بأسيوط بمقر قصر ثقافة اسيوط