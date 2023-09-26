"أهمية الدور المؤسسي في بناء شخصية الطفل".. ندوة تثقيفية لإعلام الداخلة بالوادى الجديد

نظم المركز الإعلامي بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بعنوان " أسس بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته في ظل " المتغيرات الحديثة " وذلك على مستوى مدينة الداخلة مركز شباب الفتح بمدينة موط، تحت إشراف رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، ضمن محور التوعية بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة الذي ينفذه المركز.

حضر الندوة هبة بدر سفينة معلم علم النفس ووكيل المدرسة الثانوية بالداخلة بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور ومديري مراكز الشباب.

أهمية التركيز على أساليب بناء الشخصية في المراحل العمرية المختلفة

وأكد في بداية الندوة أهمية التركيز على أساليب بناء الشخصية في المراحل العمرية المختلفة، وخاصة مرحلة الطفولة، والتي يتم خلالها بناء شخصية الإنسان نفسياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً.

وأبرز المؤتمر أهمية التعليم في تكوين وبناء شخصية الطفل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك أساليب متعددة للتعليم تتنوع بين المرونة والصرامة، وكل أسلوب يحمل آثاره المختلفة في تنمية وتكوين الشخصية. شخصية الطفل. الشخصية العقلية والصحية والجسدية.

وأوضح أن أساليب التعليم تختلف باختلاف البيئة التي تعيش فيها كل أسرة والتحديات التي تواجهها والمستوى الثقافي والتعليمي لكل أسرة، مسلطاً الضوء على أهمية اعتماد أرضية وسطية بين المرونة المفرطة والصرامة في التعليم كمثال مثالي. أسلوب يساهم في بناء شخصية الطفل حسب الهدف.

دور التطورات الحديثة في تشكيل وعي الأجيال الناشئة

وعلى صعيد متصل، أبرزت هبة بدر أهمية بناء شخصية الطفل لإعداد وتدريب أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في بناء الدولة.

وأوضح دور التقدم الحديث، وخاصة الوسائل التكنولوجية المتقدمة، في تكوين وعي الأجيال الناشئة وبناء شخصياتهم، مبرزا هنا الدور المؤسسي في حماية القيم وبناء شخصية الإنسان. طفل.

وشدد على أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة الإيجابية لدعم بناء شخصية الطفل، مشيراً في هذا الصدد إلى بناء شخصية الطفل من خلال الممارسة والمحاكاة وليس فقط من خلال التوجيه المباشر.

وأوصت الندوة بضرورة اعتماد برامج تثقيفية وتوعوية للتعريف بأساليب وطرق بناء شخصية الطفل.