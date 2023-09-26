رئيس مركز الداخلة: استمرار توسعة الخزانات على طريق الدهوس القلمون لتأمين السيارات

أعلن المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار توسعة الخزانات على طريق موت القلمون السريع، بتجهيز الوحدات المحلية للمركز والمدينة. الداخلة. وذلك بمشاركة الوحدة المحلية لقرى القلمون وإدارة طريق الداخلة والتجهيزات الشعبية، حرصا على سلامة المواطنين وخاصة سائقي السيارات والدراجات النارية والحد من تكرار الحوادث في هذا المكان الخطير للغاية. المنطقة، خاصة في فترة ما بعد الظهر، وذلك في إطار تنظيم ورفع كفاءة العمل بساحات وشوارع وطرقات المركز.



وفي سياق متصل، تستكمل الوحدة المحلية لمركز الداخلة تنفيذ حملة نظافة شاملة وتحسين البيئة والقضاء على العشوائيات بقرية العوينة، بالشراكة مع الوحدات المحلية لقرى المركز ومن بينها بلدة العوينة. - عوينة. وتضمنت أعمال الحملة اليوم البدء في تحريك أعمدة لتوسيع الشارع الرئيسي في البلدة، وإزالة الأتربة والأنقاض والتراكمات والقمامة وجميع العشوائيات، وتمهيد الطريق. تسوية وتسوية الشوارع العامة والداخلية ورش المياه بمعدات الوحدة المحلية.