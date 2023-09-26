3 معارض "أهلا مدرارس" بالوادي الجديد.. وتخفيضات على الأدوات المكتبية والمواد الغذائية

افتتحت محافظة الوادي الجديد ثلاث صالات عرض “مدارس أهلا” التي تلبي احتياجات المواطنين من المستلزمات التعليمية والمنتجات الغذائية بخصومات تصل إلى 30%، لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية والسيطرة على الأسواق، مع بدء موسم العطلات. العام الدراسي الجديد. يقترب العام 2023/2024 والذي من المقرر أن يبدأ في 30 سبتمبر

أرادت الحكومة إقامة المعارض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. لتغطيتها وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين بطريقة بسيطة في كل من: شارع النبوي المهندس بالخارجة. ميدان الساحة بالخارجة وميدان المستشفى بالداخلة.

وتقدم المعارض الادوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والملابس والكتب الخارجية والزي المدرسي للطلاب من مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطبخ والمكرونة واللحوم والدواجن وغيرها من المنتجات الأساسية. والمنتجات الأساسية، لافتاً إلى أنهم يستقبلون المواطنين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن رغبة المحافظة في التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي في إطار دورها المهم في تخفيف العبء عن الحكومة المصرية. مع بداية العام الدراسي ومحاربة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن المعارض ستستمر حتى بداية العام. العام الدراسي الجديد لضمان أقصى استفادة للمواطنين.

وشدد محافظ الوادي الجديد على العارضين ضرورة احترام نسب الخصم وعرض المنتجات ذات الجودة المناسبة، موجها مديرية التموين والتجارة بمراقبة وتعزيز الرقابة على العارضين وتعيين مفتش توريد لمتابعة التقدم. أعمال المعرض وضمان جودة المنتجات المعروضة وأسعارها الأقل من نظيراتها في الأسواق.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن رغبة المحافظة في التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية، تأتي في إطار دورها المهم في تخفيف العبء عن الحكومة المصرية. مع بداية العام الدراسي ومحاربة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن المعارض ستستمر حتى بداية العام. العام الدراسي الجديد لضمان أقصى استفادة للمواطنين.

وشدد محافظ الوادي الجديد على العارضين ضرورة احترام نسب الخصم وعرض المنتجات ذات الجودة المناسبة، موجها مديرية التموين والتجارة بمراقبة وتعزيز الرقابة على العارضين وتعيين مفتش توريد لمتابعة التقدم. أعمال المعرض وضمان جودة المنتجات المعروضة وأسعارها الأقل من نظيراتها في الأسواق.