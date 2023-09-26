شهدت محلات بيع حلويات المولد النبوي بمحافظة الوادي الجديد، ضعف الإقبال من المواطنين على أسواق حلويات المولد النبوي، بسبب ارتفاع أسعار الأصناف المعروضة في المحلات.

وانتشرت ألواح الشوكولاتة في مراكز المحافظة الخمسة، وتوافد العشرات من المواطنين على القضبان واشتروا الحلويات، إلا أن ارتفاع الأسعار منع المواطنين من شرائها.



ويقول محمود حسني، من الوادي الجديد وصاحب أحد محلات الحلويات، إن الإقبال على شراء حلويات المولد النبوي ضعيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الأسعار في متناول الجميع والأصناف المعروضة. وهي ذات جودة عالية، ولكن تزامن المولد النبوي مع بدء الدراسة كان له أثر سلبي لاقبال المواطنين علي الشراء.

وأضاف أحمد محسن أن سعر العلبة المختلطة يتراوح بين 120 جنيهًا و150 جنيهًا، حسب الصنف، موضحا أن العلبة المختلطة يبلغ سعرها 200 جنيه للكيلو، والعلبة الفاخرة الوزن الثقيل تصل إلى 300 جنيه، بينما يباع كيلو المجففات وأقراص السمسم بـ 110 جنيهات، واللبن وحده بـ 115 جنيها، وعلف الحمص. إنها 100 جنيه، وملبن بالمكسرات والمشروبات الكحولية والحلويات الفاخرة بـ 115 جنيهًا .

وأضاف أن موسم المولد النبوي تزامن مع موسم الدخول المدرسي، ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء واعتدال الطلب مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت ريناد علي أن جميع الآباء يحرصون على شراء حلويات المولد بمختلف أنواعه كنوع من الاحتفال بالمولد النبوي وإدخال البهجة والسعادة على الأسرة والأبناء.

انخفاض الطلب على شراء حلويات المولد النبوي في الوادي الجديد