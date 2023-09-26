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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسى ومحافظ
الرئيس السيسى ومحافظ كفر الشيخ

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وجاء نص البرقية كما يلى:

“يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفرالشيخ في هذه المناسبة الاسلامية العظيمة بأصدق التهانى وأسمى آيات الاحترام بمناسبة "ذكرى المولد النبوى الشريف “، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

كما بعث محافظ كفرالشيخ، برقيه تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، والدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وقيادات الدولة المصرية.

ويتقدم محافظ كفر الشيخ، بخالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء.

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