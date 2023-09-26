الوادي الجديد: تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة إدارة المشاريع الناجحة

أكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مناقشة الإجراءات التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وأحد البنوك، فيما يتعلق بتقديم الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات التي تقترحها المحافظة في إطار البرنامج. مشاريع زراعية أو مستثمرة.

وأوضح نائب المحافظ أنه تمت مناقشة أشكال التعاون لدعم تمويل مشاريع الري الحديث والطاقة النظيفة والميكنة الزراعية، التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا في إطار جهود التحول الأخضر والمستدام، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى دعم المزارعين في مجال الزراعة التعاقدية وتقديم التسهيلات الائتمانية لهم

وأشار إلى مناقشة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشاريع، والمعاملة الأمثل مع المؤسسات المالية لضمان نجاح واستمرارية هذه المشاريع.