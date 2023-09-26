قصر ثقافة أسيوط ينظم أمسية "شباب الخريجين وآليات سوق العمل الحر"

أقام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل

وعقد بقصر ثقافة أسيوط أمسية بعنوان "شباب الخريجين وآليات سوق العمل الحر وبرامج الترجمة الحديثة" والتي تهدف إلى مناقشة قضايا الشباب الخريجين وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص العمل الحر المتاحة في سوق العمل الحالي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية برامج الترجمة الحديثة في تعزيز فرص العمل وتوسيع نطاق التعاون الثقافي والاقتصادي.

وشارك في هذه الأمسية عدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع المحلي، بما في ذلك دكتور جابر عبد الغفار من كلية الآداب بجامعة أسيوط، والذي قدم نصائح وإرشادات هامة للشباب الخريجين حول كيفية تطوير مهاراتهم والتحضير لسوق العمل الحر.

وانضم إليه أيضًا رئيس نادي الروتاري محمد فوز محرم الذي سيتحدث عن أهمية توفير فرص العمل الحر للشباب الخريجين ودور الروتاري في تشجيعهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية.

كما شارك في الأمسية دكتور هيثم أبو ضيف من كلية الآداب بجامعة أسيوط الذي تحدث عن أهمية البرامج والتقنيات الحديثة في مجال الترجمة وكيفية استخدامها بشكل فعال لتعزيز فرص العمل في هذا المجال المتنامي.

تحسين مهارات الشباب الخريجين في مجال العمل الحر

وتم التركيز بشكل خاص على الموضوعات المتعلقة بتحسين مهارات الشباب الخريجين في مجال العمل الحر وتعزيز قدراتهم في الترجمة واستخدام التقنيات الحديثة. سيتيح الحضور الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والتفاعل مع المتحدثين، بهدف تبادل الخبرات وتوفير نصائح قيمة للشباب الخريجين الذين يسعون لدخول سوق العمل الحر.

وكانت هذه الأمسية فرصة ممتازة للشباب الخريجين للاستفادة من المعرفة والخبرة التي ستقدمها الشخصيات المحترفة والعاملة في مجال سوق العمل الحر والترجمة. ستشجع هذه الأمسية الشباب على تطوير أنفسهم والاستعداد للتحديات التي قد تواجههم في العمل الحر، كما ستسلط الضوء على الأدوات والبرامج المتاحة لهم لتعزيز فرص النجاح في هذا المجال المهني الواعد.