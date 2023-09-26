أحمد راشد البطل: فوزي بجائزة بهاء طاهر له معان كثيرة

قال الكاتب أحمد رشيد البطل، مدير نادي القصة بأسيوط، إن الفوز بجائزة بهاء طاهر هذا العام هو تتويج رفيع المستوى يحمل أكثر من جائزة ومعنى، لأنه سُمي على اسم العملاق الكبير بهاء طاهر في الإبداع والموقف الوطني، بالإضافة إلى حصوله على جائزة من اتحاد الكتاب لثقله ومكانته وسمعته.

وأضاف أحمد رشيد أن مجموعة قصص عيال زيزاف الحائزة على جوائز مستوحاة من العديد من قصصه التراثية الشعبية المنتشرة في محافظات الصعيد وتأتي من تجربة معيشية ولكنها ممزوجة بالخيال لفهم أفضل للواقع ولولادة الأمل.

أعلن اتحاد كتاب مصر، بعد ظهر أمس، عن منح جائزة بهاء طاهر لكتّاب الصعيد للكاتب أحمد رشيد البطل عن مجموعته القصصية «أطفال زيزيف». وتمنح الجائزة لكتاب واحد وكاتب واحد كل عام، بعد منافسة بين الكتاب في مختلف أشكال الكتابة الإبداعية، كالشعر والرواية والقصة القصيرة، ومن ثم تنحاز اللجنة إلى العمل الذي يفرض بصمته الإبداعية، بغض النظر عن الجنس

أحمد رشيد أحمد محمد، المعروف بأحمد رشيد البطل، من مواليد السبعينيات، سبق له أن فاز بالعديد من جوائز القصة القصيرة، منها ديوان العرب وساقية الصاوي وكتاب اليوم التي منحتها أخبار اليوم. -اليوم، رابطة شباب الجامعة، مكتبة الإسكندرية، شمس الدين الحجاجي، ربيع مفتاح، مسابقة مجلة الشباب، نبض الإبداع العربي وغيرها.

أصدر الكاتب عدة كتب، منها المجموعة القصصية «أولاد زيزيف» و«طلبي التكوين» وديوان شعر «في حب البنات»، وكتاب مشترك يحتفل بمئوية نجيب محفوظ. وله أيضًا عدة مسرحيات منها "قبل فوات الأوان"، و"النور والنار"، و"الرحايا" مونودراما، و"ازدواجية الرقص والألم" مونودراما. وله العديد من الأبحاث سواء المنشورة وغير المنشورة.

البطل عضو الأمانة العامة لمؤتمر كتاب مصر بمحافظة أسيوط في دورته الحالية، وعضو الجبهة العامة خلال الأعوام 2014 و2015 و2020، ومؤسس ورئيس نادي القصة في أسيوط