التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد مع سعد محيي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري والوفد المصرفي المرافق له، لبحث الخطوات التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والبنك، فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية والفنية للمشاريع المقترحة من قبل الحكومة (في إطار نظام المشجع الفلاحي). أو مشاريع استثمارية.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم خلال اللقاء مناقشة أشكال التعاون لدعم تمويل مشاريع الري الحديث والطاقة النظيفة والميكنة الزراعية، التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا في إطار جهود التحول الأخضر والمستدام، والحفاظ على استدامة البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم المزارعين في مجال الزراعة التعاقدية وتقديم التسهيلات الائتمانية لهم.

كما أكد أهمية تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشاريع والتعامل الأمثل مع المؤسسات المالية لضمان نجاح واستمرارية هذه المشاريع.

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث دعم المشروعات الصغيرة مع البنك الأهلي المصري

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث دعم المشروعات الصغيرة مع البنك الأهلي المصري