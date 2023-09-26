"زراعة الوادي الجديد" تنظم دورة عن الصوب الزراعية بمركز الداخلة

أكد الدكتور مجد المرسي ​​وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم عقد دورة عن الصوبات الزراعية بمركز الداخلة بالتعاون مع إحدى المؤسسات، تستهدف شباب الخريجين لتدريبهم على زراعة الخضروات بالنظام التقليدي وفي البيوت المحمية، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في التوسع في زراعة الخضروات. .

وقال إن الندوة تناولت لمحة عامة عن إنتاج محاصيل الخضروات في محافظة فالي نويفو ورؤية المحافظة وتطوير زراعة الخضروات المحمية في السنوات العشر الماضية والهدف خلال المرحلة المقبلة المتمثل في توفير الخضروات للمحافظة التي تحتاجها

وأضاف المرسي ​​أنه تم عقد ندوة أخرى حول تغير المناخ وتأثيره على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني بالتنسيق مع مركز الداخلة الإعلامي ومختبر البحث والتطوير المركزي لنخيل الداخلة، والتي تضمنت مفهوم تغير المناخ وتغير المناخ وتغير المناخ. وتأثيرها على الزراعة.