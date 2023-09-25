صور.. إقبال سياحي بمدينة شرم الشيخ

تفوقت مدينة دهب على شرم الشيخ في نسبة الإشغالات السياحية التي تجاوزت ٩٥٪ بسبب الإقبال الكبير من المصريين والعرب بمنتجعات شرم الشيخ.

بينما بلغت الإشغالات بشرم الشيخ ٩٠ ٪ وارتفعت الإشغالات في معظم المدن السياحية " رأس سدر ونويبع وطابا ".

أكد أيمن فايق، المدير التنفيذي لأحد المنتجعات السياحية في شرم الشيخ، يوجد ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغالات السياحية في شرم الشيخ بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن عشاق شواطئ شرم الشيخ من مختلف سياح العالم يتوافدون على مدينة السلام.



وأضاف «فايق»، يوجد أكثر من جنسية موجودة في شرم الشيخ مثل الألمان وبولندا وروسيا والتشيك.