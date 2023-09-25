اختتم ملتقى الدوير للفنون والإبداعات للأطفال في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي في جنوب أسيوط بفعاليات ثقافية وفنية تضمنت عروض مسرحية وكتابة وفنون جميلة ومعارض علمية وتكنولوجية، إذ قدمت فرقة كورال الأطفال التابعة للمركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالتعاون مع إحدى مؤسسات رعاية وتنمية الطفل أمسية وقدم فريق الكورال العديد من الأغاني التراثية والفلكلور المصري، بالإضافة إلى مهارات العزف على الإيقاع.

من ناحيته، أوضح المدرب نصر الدين أحمد أن حفل الفرقة نتيجة ورش فنية استمرت شهرين، حيث تعرف الأطفال خلالها على الأداء الصوتي وبعض الآلات الموسيقية، وتركزت على تعليم الأطفال حول التراث الشعبي وعمالقة الفن مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وغيرهم، بالإضافة إلى تنمية الذوق الفني لدى الطفل.

أضاف المدير الفني لفريق التحطيب، خالد نصر أن هناك مواهب مميزة لدى الأطفال تمتلك مهارات خاصة تتيح لهم الاحتراف، وهو ما اكتشفه خلال ملتقى الداور، وأشار إلى أن هناك إمكانيات واعدة لتطويرها وتحسين قدرات الفريق على التمثيل وتمثيل مصر في الخارج، وأهمية استمرار ممارسة التحطيب التي تربط الفن بالهوية والانتماء للجذور، بالإضافة إلى أنها رياضة فنية تعود تاريخها إلى الحضارة الفرعونية.

وأوضح المخرج أسامة عبد الرؤوف المنسق العام للمنتدى أن التركيز في الاحتفال والأنشطة كان على أهمية تحرير الأطفال من التقاليد واستكشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم في الابتكار واستخدام خيالهم. وركز المنتدى على الهوية والتراث مثل حفل الربابة وسيرة الهلال وتراث الخزف وكذلك الفنون الشعبية مثل النجارة.

وأشار مصطفى حسين مدير الأنشطة في مركز أحمد بهاء الدين الثقافي إلى أن الأنشطة والجولات الثقافية الخارجية لن تتوقف بعد انتهاء الملتقى، ولكن جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين تعتزم تنفيذ برامج مكثفة خلال الأشهر القادمة بهدف نشر الوعي الثقافي والتقدير الفني، وكذلك تطوير البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات الأطفال وتنمية الفنون.

التراث والثقافة والفن في ختام فعاليات ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

التراث والثقافة والفن في ختام فعاليات ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

التراث والثقافة والفن في ختام فعاليات ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

التراث والثقافة والفن في ختام فعاليات ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

التراث والثقافة والفن في ختام فعاليات ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط

التراث والثقافة والفن في ختام فعاليات ملتقى الدوير لإبداع الأطفال بأسيوط