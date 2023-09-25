نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بأجمل وأرق التهاني لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ولنواب وعمداء كليات جامعة الأزهر عامة، وفرع الوجه القبلي خاصة، والأمين العام، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب والطالبات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

وفي تهنئته، دعا الدكتور مصطفى المولى عز وجل أن يعيدها على جامعة الأزهر الشريف وعلمائها وعلماء المسلمين وعلى الأمة الإسلامية بموفور الصحة ودوام التوفيق، كما تمنى لشعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها كل خير وتقدم وازدهار.

وفي ختام تهنئته، أكد الدكتور مصطفى: "كل عام أنتم بخير". تعبيرًا عن تمنياته الصادقة بأن تكون جميع المناسبات السعيدة مليئة بالفرح والسعادة للجميع.