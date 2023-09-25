الزمالك والمقاولون.. أوسوريو يبكي بعد هدف مصطفى شلبي الملغي

نجح مصطفى شلبي في التقدم على نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وعاد أمين عمر، حكم المباراة بعدم احتساب الهدف، والذي أحرزه مصطفى شلبي من صناعة محمد أشرف روقا، بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”.

ودخل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، في نوبة بكاء بعد تسجيل شلبي هدف التقدم للفارس الأبيض خلال الشوط الثاني من مباراة المقاولون.

وكان الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب قد انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأتى الشوط الأول متكافئًا بين الجانبين مع استحواذ نسبي لصالح الزمالك لكن دون خطورة على مرمى المقاولون العرب.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد حسام عبدالمجيد إلى تشكيل الزمالك عودة بعد استبعاده من لقاء بيراميدز الأخير، بجانب مشاركة محمد عبدالغني بجواره في خط الدفاع.

كما عاد بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وذلك مع إشراك أحمد إيشو لقيادة الهجوم.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبدالغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".