الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 08:23 م 9/25/2023 8:23:47 PM

أخيرًا حقق قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية حلمهم الطموح بتملك نادٍ إدارى يخدم مصالح القضاة ويلبى مطالبهم ويعمل على مساعدتهم مثل أى نقابة مهنية، ورغم أن الحلم تأخر كثيرًا لكنه رأى النور بعد 12 عامًا من تأسيس النادى الذى يرأسه شيخ قضاة مجلس الدولة المستشار حسن السلامونى ومعه مجموعة من شباب القضاة أعضاء مجلس الإدارة يحبون عملهم كقضاة ويحبون العمل العام، فكانت باكورة أنشطتهم الحصول على نادى بحرى لمجلس الدولة بمنطقة سابا باشا وأخيرًا نادٍ إدارى بمنطقة سموحة، فضلًا عن تلبية جموع القضاة وتحقيق كم من الإنجازات طوال السنوات الماضية جعلت مجلس إدارة النادى يفوز بالتزكية سابقًا فى الانتخابات الأخيرة بفضل جهودهم غير العادية والتحامهم بالنقابات المهنية الأخرى وكذلك المشاركة المجتمعية.

وحقيقة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة يقف خلف النادى بقوة ويقدم لهم كل أنواع الدعم، ورغم أن المستشار حسن السلامونى قد افتتح النادى الإدارى إلا أن الاحتفال لم يتم إلا بحضور المستشار عزب وهى الاحتفالية التى رتب لها المستشار طه أبو الحسن سكرتير عام النادي، وأقيمت بنادى الشرطة حيث استقبل المستشار عزب دفعتين جديدتين من شباب القضاة خريجى 2019 و2020 وأوصاهم فى كلمته بضرورة الالتزام بالتقاليد القضائية وحسن معاملة الجمهور والمتقاضين والعمل الجاد للوصول إلى حقيقة الدعاوي، وأيضًا أشاد المستشار عزب بالدور القوى والمهم الذى يقوم به النادى بالإسكندرية لخدمة جموع القضاة، فيما طالبهم المستشار حسن السلامونى بضرورة الاهتمام بالشكل الذى يتمثل فى المظهر واللباقة والتصرفات وكذلك فى المضمون باتباع السبل العلمية الحديثة فى البحث والاطلاع الواسع للوصول إلى الحقيقة.

وتحدث عن اعتياد النادى بالترحاب بالقضاة الجدد بغرض الإحساس بالتجانس والألفة، وخلال الحفل قام شابان من القضاة ممثلين عن دفعتى 2019 و2020 بإلقاء كلمة مفادها الالتزام فى تطبيق القانون واحترام المهنة وشيوخ القضاة وتعهدوا بخدمة الوطن والنهوض به.

وقام المستشاران عزب والسلامونى والمستشار سامى عبد الحميد أمين عام مجلس الدولة والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى القضاة بتوزيع الدروع على الأعضاء الجدد.

حقيقة كان الاهتمام رائعًا بالقضاة الجدد سواء من رئيس مجلس الدولة أو نادى الإسكندرية وتصدير الإحساس لجموع قضاة مجلس الدولة أن الجميع أسرة واحدة والجميع يخدم الوطن، ولا يسعنا هنا إلا الإشادة بأعضاء نادى مجلس الدولة بالإسكندرية المستشارين باهر شاهين وأيمن على وأحمد مصباح ونور مبارك ومنصور سلومة وكريم العقاد وحازم خليف ومروان سنجر وأسامة باهى وفايز حمودة.

وكل التوفيق لجموع قضاة مجلس الدولة.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية

