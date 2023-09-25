ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير بمكتبة مصر العامة بدمنهور

تقيم مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مبادرة "الكاريكاتير للجميع"، التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ولأول مرة بدمنهور، ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور.

حيث أشار أحمد هواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلي الورشة مجانية وتهدف لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير لأبناء محافظة البحيرة ورواد معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة.

مضيفاً أنه يحاضر في الورشة لمدة خمسة أيام الفنان عماد عبدالمقصود، رئيس قسم الكاريكاتير ونائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومدير مبادرة "الكاريكاتير للجميع".

هذا وتتضمن محاور الورشة التعريف بتاريخ فن الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وتدريب الحضور في الورشة على مبادئ الرسم والبورترية الكاريكاتيري.

وأوضح الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، أن الورشة تنظمها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مبادرة "الكاريكاتير للجميع"، التي أطلقتها مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، في شهر أبريل عام 2021، بهدف دعم ورعاية الموهوبين في مجال الكاريكاتير، من خلال إقامة العديد من الورش المجانية.

مشيراً إلي أن الورشة تستمر لمدة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميًا من السادسة وحتى الثامنة مساءً، ومن المقرر إقامة معرض لنتاج الورشة يوم 30 سبتمبر؛ يضم نتاج الورشة، ومجموعة من الرسوم والبورتريهات الكاريكاتيرية للفنان: عماد عبدالمقصود.

كما يعرض "مشروع ذاكرة الكاريكاتير"، ولأول مرة مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة عن نصر أكتوبر وأبطاله لرواد فن الكاريكاتير المصري "صاروخان، رخا، طوغان، زهدي العدوي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، مصطفى حسين"، ومن جيل الشباب "أحمد سمير فريد، وسام خليل، هاني عبدالجواد، أحمد الدندراوي، عمر صديق، مروة إبراهيم، إسلام زكي" وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.