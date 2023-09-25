كل ما تريد معرفته عن وظائف جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية 1445

تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الإثنين، بعدما أعلنت عن طرح 84 وظيفة في جامعة الملك عبدالعزيز (بنظام التعاقد) للعمل بالجامعة على وظيفة معيد، ويبدأ التقديم 16/3/1445 الموافق 1/10/2023.

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن تفاصيل الوظائف الشاغرة أن يمكن الاطلاع على تفاصيل الشروط والتخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1445 .

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الملك عبدالعزيز :

ومن الوظائف المتاحة للتقديم للذكور فقط وظيفة معيد (علم الأدوية والسموم) (كلية الصيدلة - طلاب) وعدد من الوظائف الأخرى للذكور في مختلف الكليات، وكذك وظائف معيد للإناث.

جاءت شروط التقديم في الوظائف كما يلي:

- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من جامعة سعودية أو أحد الجامعات الدولية المعترف بها.

- أن لا يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

- أن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا.

- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عاما.

- أن يكون حاصلا على درجة التوفل أو IELTS.

- أن يكون حاصلا على درجة القدرات الجامعيين.

- إرفاق شهادات امتحانات اللغة .

وظيفة علم الأدوية والسموم:

- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من جامعة سعودية أو أحد الجامعات الدولية المعترف بها. - أن لا يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس وهو على رأس العمل - أن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا - أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عاما - أن يكون حاصلا على درجة التوفل أو IELTS - أن يكون حاصلا على درجة القدرات الجامعيين - ارفاق شهادات امتحانات اللغة.

تخصصات أخرى :

معيد (علوم الحاسبات) (كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - طالبات)

معيد (علوم الأحياء - الأحياء الدقيقة) (كلية العلوم - طلاب)

معيد (الجيوماتكس) (كلية العمارة والتخطيط - طلاب)

معيد (الزراعة - التربة) (كلية العلوم البيئية - طلاب)

معيد (الثروة المعدنية والصخور) (كلية علوم الأرض - طلاب)

الرابط الرسمي للتقديم في وظائف جامعة الملك عبدالعزيز أضغط هنا .