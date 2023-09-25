6 طرق للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة طبيعية

يعد شيب الرأس علامة مميزة للشيخوخة لا يحبها سوى القليل من الناس، كيف تتخلصين من الشعر الرمادي باستخدام العلاجات المنزلية؟

الحناء

أضيفي ملعقتين صغيرتين من مسحوق الحناء، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب، وبيضة واحدة، ونصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ضعي كل هذا في مقلاة، واصنعي عجينة وضعيها على شعرك، ويغسل بعد ساعتين وهذا سيجعل شعرك أسود دون أي ضرر.

السمسم

تناولي بذور السمسم وضعي زيت السمسم على شعرك للحفاظ على لونه الطبيعي.

اللبن الرائب

ضعي نصف كوب من اللبن الرائب على شعرك، مع إضافة قليل من الفلفل الأسود وملعقة من عصير الليمون اغسلي شعرك بدقيق الحمص ومحلول اللبن الرائب وسرعان ما سيبدأ بالتحول إلى اللون الأسود.

الزبدة المذابة

تدليك فروة الرأس يوميًا بالسمن النقي يمكن أن يخفف أيضًا من مشكلة الشعر الرمادي إلى حد ما.

زيت جوز الهند

خلط زيت جوز الهند وعصير الليمون معًا يمكن أن يجعل شعرك أغمق. يؤدي الجمع بين هذين المكونين إلى حدوث تفاعل كيميائي يؤدي إلى تغميق الشعر بشكل طبيعي بمرور الوقت.

شاي أسود

هو عنصر فعال آخر يساعد على منع الشعر الرمادي، يمكنك استخدامه كغسول بعد الشامبو، أو صنع شامبو أو قناع منه. خذ منقوع الشاي (حوالي 200 مل) واستخدمه كبلسم للشعر بعد غسل الشعر بالشامبو. يمكنك أيضًا نقع أوراق الشاي الأسود لمدة ساعتين في الماء الدافئ وطحنها للحصول على عجينة ناعمة. امزجيه مع القليل من عصير الليمون وضعيه كقناع للشعر لمدة 40 دقيقة قبل شطفه.