إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

حرصت د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعادة الله عليه وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن هذه الذكرى العطرة تحل علينا في أجواء مليئة بالفخر والعزة والكرامة وكذلك بناء الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين ورؤية قائدها، داعية المولى عز وجل أن يبارك في مسيرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الساعية دوما إلى التنمية والبناء.

احتفالنا بمولد النبي الهادي رسالة ربانية وروحية

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن احتفالنا بمولد النبي الهادي صلوات الله وسلامه عليه رسالة ربانية وروحية على الرحمة والسلام والتكاتف والتلاحم والوحدة وأن ذكرى ميلاد نبي الإنسانية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تجديد لروح العمل والبناء والسلام.