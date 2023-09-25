ألفا روميو "جوليا" و"ستيلفيو" تفوزان بلقب الأجمل في فئتيهما بحفل "أوتونيس للتصميم"

فازت "ألفا روميو جوليا" و"ألفا روميو ستيلفيو" بجائزة أفضل سيارة في فئتي "السيارة متوسطة الحجم" و"سيارات الدفع الرباعي/المركبات على الطرق الوعرة" التي تنظّمها مجلّة "أوتو، موتور أوند سبورت".

هذا وقد صوّت قرّاء مجلة السيارات الرياضية لاختيار أجمل سيارة للعام الجاري.



فقد حصدت سيارة ألفا روميو جوليا الرياضية التي تم تجديدها مؤخرا، والحائزة على جوائز بالفعل في فئة "السيارة متوسطة الحجم"، بحصة صافية من الأصوات بلغت 66.4٪. بينما احتلت ستيلفو في فئة "سيارات الدفع الرباعي الكبيرة/ المركبات على الطرق الوعرة"، التي تم تجديدها أيضا من حيث الأسلوب والتكنولوجيا ، المرتبة الأولى بنسبة 39.7٪ من الأصوات.



وقال أليخاندرو ميسونيرو، رئيس قسم التصميم في ألفا روميو: "يشرفنا ويسعدنا أن جوليا وستيلفيو قد تلقيا مرة أخرى هذا التقدير الكبير لتصميمهما في إصدار 2023 من أوتونيس. تقدير القراء من السيارات أوند الرياضة يعني الكثير بالنسبة لنا. إنه يسدد التفاني والشغف الذي سعى إليه صناع ألفا روميو، بهدف واضح يتمثل في تقديم تصميم مميز لعملائه يمكنه الحفاظ على جاذبيته بمرور الوقت بهوية قوية".

حفل توزيع الجوائز



وخلال حفل توزيع الجوائز الذي تمّ تنظيمه في شتوتغارت، صرّح نيكولو بياجيولي، رئيس العلامة التجارية في ألمانيا "بأنه لأمر رائع أن نرى أن التقدير لتصميم ألفا روميو لا يزال قويا جدا في ألمانيا.

أتوجه بخالص الشكر ليس فقط إلى قراء أوتو موتور أوند سبورت، ولكن أيضا إلى فريق التصميم لدينا في تورينو، إيطاليا، ألفا روميو سنترو ستايل. حيث يعمل المصممون لدينا على التميز الذي يعطي كل ألفا روميو شخصية مميزة وينقل نمط العلامات التجارية.كما إنني أتطلع إلى المستقبل والمشاريع القادمة التي سنقدمها لمشجعينا في ألمانيا".



في إصدار عام 2023 من جائزة أوتونيس للتصميم الشهيرة، سألت المجلة أوتو موتور أوند سبورت قراءها عما إذا كان تصميم السيارة يمكن أن يلهم حتى بعد سنوات من ظهورها لأول مرة. منذ تأسيسها، استندت ألفا روميو في تصميمها على مفهوم "الجمال الخالد". لذلك ليس من المستغرب أن يكون أكثر من 14500 قارئ صوتوا للعلامة التجارية الإيطالية.

في الإصدارات السابقة من أوتونيس، أعرب قراء أوتو موتور أوند سبورت مرارا وتكرارا عن تقديرهم لتصميم ألفا روميو، حيث أطلقوا على ألفا روميو جوليتا وميتو وتونالي والإصدارات السابقة من جوليا وستيلفيو، لقب"أجمل سيارة". في إصدار 2023، وهو الإصدار 18 منذ بدء المسابقة، كان هناك أكثر من 100 سيارة تتنافس في 12 فئة مختلفة.